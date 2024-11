“El grupo lo hizo muy bien hoy y quedo muy tranquilo con ellos”: Jhon Bodmer técnico de Atlético Nacional

Luego del empate de Atlético Nacional contra Once Caldas Jhon Bodmer, técnico de Atlético Nacional, señaló que “el grupo lo hizo muy bien”.

Tras el partido y en rueda de prensa, el estratega lanzó varias frases que, de acuerdo a la reacción en redes sociales, va en contravía de lo que esperan los hinchas.

El estratega arrancó el diálogo con los medios de comunicación felicitando “al grupo por el gran esfuerzo, pisamos el área rival y eso me da tranquilidad”, manifestó.

Así mismo agregó que “la idea es seguir creciendo, el grupo lo hizo muy bien hoy y quedo muy tranquilo con ellos”.

El entrenador del ‘Rey de copas’, destacó que “estamos tratando de encontrar un equipo tipo, pero me da tranquilidad que comienzo a encontrar un recambio”.

En su declaración agregó que “vamos a seguir creciendo, de eso estoy seguro”.

El grupo va a ser rotado, eso quedó claro

Jhon Bodmer, manifestó que, teniendo en cuenta el calendario apretado de la Liga BetPlay, que “en mi caso roto pensando en la seguidilla de partidos”.

La rotación está confirmada. “Tengo que pensar en la rotación porque viene la Copa Libertadores”, argumentó el entrenador verdolaga

En medio de la conferencia, Bodmer fue consultado sobre si le preocupa la presión en las redes sociales para que deje el equipo.

La respuesta fue contundente, no lee las críticas de las redes. “No tengo vida mediática, cero vida mediática, los cercanos saben que no me gusta que me hablen de la vida mediática”, dijo.

Según agregó, “la presión que tengo es la que yo mismo me hago”, y señaló que persiste en trabajar en el día a día.

Sobre algunos nombres que suenan para reemplazarlo, dijo no preocuparle porque “en Atlético Nacional ganando, empatando y perdiendo van a surgir nombres”.

Finalmente manifestó que “hoy (jueves 1 de febrero) se nos escaparon dos puntos, pero hicimos muchas cosas buenas”.

Atlético Nacional enfrentará en la cuarta fecha de la Liga BetPlay I-2024 a Águilas Doradas en el estadio Alberto Grisales el domingo 4 de febrero desde las 6:10 de la tarde.

