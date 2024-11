Nuevamente, con una peculiar protesta protagonizada por el famoso ‘Grinch bumangués’ se hizo viral en redes sociales, en donde denunció la invasión de motos en una ciclorruta.

Vestido con su característico traje verde y peludo, Andrés Mantilla, denunció la invasión del espacio, acostándose sobre la ciclorruta para impedir el paso.

«Esto se llama ciclorruta, no motorruta, que se devuelvan porque no me voy a quitar. Pase por encima si quiere», se le escucha decir en el video.

Si bien algunos internautas aplauden la creatividad y el compromiso de Mantilla para visibilizar un problema que afecta a muchos ciudadanos, otros lo critican por obstruir el paso y generar caos en la vía.

La protesta del ‘Grinch bumangués’ ha revivido el debate sobre la seguridad vial y la convivencia ciudadana.

Algunos de los comentarios fueron: «Toca apoyar ese grinch y multiplicarlo por toda Colombia», «Si la mayoría de colombianos nos preocuparemos por cumplir y hacer cumplir las normas de convivencia, este país sería un buen vividero», «Aplausos para este señor, aquí las ciclo rutas son de los moteros mal intencionados».

