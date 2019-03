El escritor colombiano Juan Gabriel Vásquez es finalista para el Man Booker International Prize 2019

El escritor colombiano Juan Gabriel Vásquez es uno de los 13 finalistas que compone la lista al Man Booker International Prize 2019.

Medios internacionales apuntaron que en la lista también aparecen la argentina Samanta Schweblin y la chilena, Alia Trabucco Zerán.

El jurado del premio inglés, que galardona obras traducidas al inglés y compartidas en el Reino Unido entre mayo de 2018 y abril de 2019, escogió “Mouthful of birds” de Schweblin, “The shape of the ruins” de Vásquez y “The remainder” de Trabucco Zerán.

El 9 de abril se conocerán los seis finalistas y el ganador será anunciado el 21 de mayo en una ceremonia en Londres.

Redacción y EFE