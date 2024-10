El Doctor «Cándido Pérez» está muy enfermo

El Doctor «Cándido Pérez» interpretado por el comendiante Jorge Ortíz está muy enfermo esperando un milagro ya que sus dos pulmones ya no aguantan.

Jorge Ortíz de Pinedo necesitaría un transplante de pulmón de urgencia y lo ha hecho saber a sus seguidores al mismo tiempo que, medios internacionales y redes hacen eco que el querido «Cándido Pérez» doctor de señoras que lo hizo famoso como comedia en Latinoamérica no pasa por un buen momento. Una de sus apariciones en octubre fue para celebrar «La Familia del 10» proyecto comedia que ajustó 150 programas en el Canal de las Estrellas al aire mientras «Dr. Candido Pérez» logró 247 episodios.

El Dr Candido Pérez bajo cuidado

Por su delicado estado de salud debe estar conectado a un tanque de aire. “Ahorita tengo que estar con esto, todavía sigo mi proceso de mis pulmones». Expresó Jorge Ortíz de Pinedo. «Pero si Dios quiere en unos dos añitos que ya me haya yo repuesto. Si es que me hicieron el trasplante de pulmón, me verán dar lata de nuevo en acción». Dijo el inolvidable actor que es recordado en varios países a los que hizo reír. Cuya enfermedad comenzó en el año 2023, sufriendo EPOC a raíz del cáncer del pulmón.

Por eso la espera es larga. “No hay un donador en específico, para los trasplantes de pulmón, cuya condición es abierta para que pueda ser trasplantado. Se debe esperar por ejemplo que, haya sufrido un accidente o una muerte de tal manera que sus pulmones puedan ser trasplantados«. El actor compartió este hecho en el programa «Hoy» de Televisa que, explicó que al fallecer una persona y sacarle sus pulmones son 6 horas la vigencia de los mismos. En su caso «tendrían que ser los dos pulmones«.

