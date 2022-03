El curioso pasado de Volodímir Zelenski: de comediante y actor a presidente de Ucrania

En plena invasión rusa, el presidente de Ucrania -Volodímir Zelenski- también ha dado mucho de qué hablar, pues se ha caracterizado por su liderazgo y enviar conmovedores y emotivos mensajes a la nación en tiempos de guerra.

El curioso y cómico pasado de Volodímir Zelenski

Sin embargo, el pasado de Zelenski también resuena, pues antes de que arrasara en las elecciones presidenciales de 2019, tuvo una importante carrera como comediante y actor; incluso, en la serie ‘Servidor del Pueblo’ que se estrenó en 2015, encargó el papel de un profesor de historia que luego se convirtió en presidente del país, luchando contra la corrupción.

Su trayectoria dio tantos resultados que hasta apareció en películas como Love in the Big City, Love in the Big City 2, Office Romance y Our Time.

Es de resaltar que en el año 2018, cuando ya estaba más involucrado en la política, Zelenski nombró su partido político con el mismo nombre de la serie en la que fue presidente, para mostrarse en las elecciones.

Sin embargo, uno de los aspectos más curiosos y sorprendentes del pasado cómico del presidente de Ucrania, es que hizo la voz del oso ‘Paddington’.

For those across the world who cherish the values of Paddington… https://t.co/r5Kl5kTb7C — Hugh Bonneville 🇺🇦 (@hughbon) February 27, 2022

