El cuadrangular de la Liga BetPlay no arrancará este miércoles y jueves

Resumen: El cuadrangular final de la Liga BetPlay comenzará el sábado 4 de mayo. Los primeros partidos serán Pereira vs Bucaramanga (sábado 4, 5:00 pm) y Junior vs Millonarios (sábado 4, 7:15 pm). Santa Fe vs Tolima (domingo 5, 5:15 pm) y Once Caldas vs Equidad (domingo 5, 7:30 pm) completan la primera fecha. Los partidos se jugarán el sábado 4 y domingo 5 de mayo debido a las marchas por el día del trabajo.