“El coronavirus se fabricó en un laboratorio chino”, asegura un científico estadounidense

Steven Mosher, presidente del Instituto de Investigación de Población en EEUU, científico social y escritor, asegura que el Coronavirus o COVID-19 es un virus creado en un laboratorio de China y se habría ‘escapado’ de este.

Steven W. Mosher sostiene que el virus se originó en las instalaciones del Laboratorio Nacional de Bioseguridad, que forma parte del Instituto de Virología chino, ubicado en Wuhan y no por el consumo de animales exóticos como han dicho las autoridades chinas hasta el momento, según un artículo que publicó en The New York Post.

El experto asegura que China quiere producir armas biológicas y cuenta con dos laboratorios para ello, uno estaría en Beijing y el de Wuhan, del que se habría escapado el virus.

De igual forma, explica que en estos sitios se trabaja con animales en los cuales se experimentan los virus, los cuales en muchas ocasiones son vendidos por los científicos de los laboratorios en el mercado negro. Estos animales contagiados terminan en muchas ocasiones en manos de la ciudadanía e incluso en sus ‘estómagos’, asegura la teoría del cientifico.

En medio de una entrevista para Blu Radio, Mosher, explicó que desde noviembre de 2019 el Partido Comunista chino sabía de la propagación de la enfermedad y son los responsables de que la epidemia pasará a ser pandemia ya que no habían tomado medidas al respecto de forma oportuna.