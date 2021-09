¿La compraría? Está a la venta la casa que inspiró la aterradora película de ‘El Conjuro’

Una antigua residencia ubicada en Harrisville, Estados Unidos, se encuentra a la venta, pero a su alrededor giran macabras historias de embrujos, además de ser la casa que inspiró la famosa película de terror de ‘El Conjuro’.

La casa fue construida en 1836 y cuenta con una extensión de un poco más de tres hectáreas, además, tiene tres habitaciones y dos baños. Sin embargo, este no es su atractivo principal, pues hay una oscura historia que la envuelve.

“La verdadera historia de ‘El Conjuro’ comenzó en esta misma casa, en Harrisville, Rhode Island. Se rumorea que está embrujada por la presencia de Bathsheba Sherman, quien en el siglo XIX vivía en la casa ubicada en el 1677 Round Top Road, que es una de las casas encantadas más conocidas de los Estados Unidos”, dice la descripción de la propiedad en el portal inmobiliario Mott and Chace .

En algunas fotos mostradas por la página inmobiliaria, se ven elementos de decoración referentes a otros casos de los Warren, como la famosa muñeca Annabelle.

La casa de ‘El Conjuro’, está a la venta por una valor de 1,2 millones de dólares. Previamente, había sido alquilada por investigadores cazafantasmas y otras personas interesadas, quienes han dicho ser testigos de eventos paranormales.

The original house that the true story of the film «The Conjuring» is based on just hit the market and is listed with our affiliates in Rhode Island, Mott & Chace Sotheby’s International Realty.

Listed by The Blackstone Team

Learn more: https://t.co/MMJkBMLV0H pic.twitter.com/5BGb1IQ58q

— Hodge & Kittrell SIR (@Hodge_Kittrell) September 24, 2021