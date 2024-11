Madrid, 12 feb (EFE).- "Estamos muy lejos del Madrid", admitió Jan Oblak, portero, segundo capitán y persona de referencia en el vestuario del Atlético de Madrid; el mejor local de LaLiga, pero un visitante menor, ganador tan solo del 38 por ciento de los puntos a domicilio, 14 de 36, y sólo del 19 por ciento en sus últimos siete desplazamientos: 4 de 21.

Ya son cinco derrotas en los últimos siete desplazamientos en esta competición. Del 2-1 en Las Palmas, el 1-0 contra el Barcelona, el 2-0 contra el Athletic Club y el 4-3 contra el Girona al 1-0 de este domingo en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán contra el Sevilla, pasado por el sufrido triunfo en Granada (0-1) y por el agónico empate en el Santiago Bernabéu (1-1).

Ha perdido en la mitad (seis) de sus doce compromisos lejos del estadio Metropolitano en esta competición en la presente temporada. Aparte de esos cinco duelos, en sus cinco primeras visitas de la campaña cayó tan solo contra el Valencia (3-0). A la vez, empató con el Betis (0-0) y se impuso al Rayo Vallecano por 0-7, a Osasuna por 0-2 y al Celta de Vigo por 0-3.

No es nuevo. Pese a su reacción desde el Mundial 2022, con números de campeón en la segunda vuelta de la pasada temporada, el Atlético tan solo ha ganado cinco de sus últimos 17 partidos como visitante en LaLiga EA Sports, entre el tramo final de la anterior ejercicio y las 12 salidas del actual. En todo ese periodo padeció ocho derrotas, además de cuatro empates. Entre ambos cursos, ganó 14 de 30. Ni siquiera la mitad.

El mejor de todos como local esta Liga, con 34 de los 36 puntos (sólo cedió dos en el 3-3 con el Getafe que jugó en inferioridad numérica por la expulsión de Stefan Savic antes del descanso), es el octavo visitante de este Liga. Lo superan el Real Madrid, el Girona, el Barcelona, la Real Sociedad, el Athletic Club, el Rayo Vallecano y el Betis y lo igualan Las Palmas y Osasuna, a los que simplemente supera a domicilio por una cuestión goleadora.

"Está claro que es un punto débil"

Su déficit ya es definitivo. El Real Madrid, el líder de LaLiga, trece puntos por delante del Atlético, ha sumado 15 puntos más que el grupo de Diego Simeone lejos de su territorio. El Girona, segundo, ocho puntos por delante del conjunto rojiblanco, ha logrado trece más. Y el Barcelona, tercero, ahora tres por encima, ha sumado nueve más.

"Está claro que es un punto débil (…). En los partidos de fuera de casa no hemos estado a la altura. Hay que pensar otra vez, como cada año, en entrar en Champions. Estamos muy lejos del Madrid", insistió Jan Oblak a 'Dazn' sobre el césped del Ramón Sánchez-Pizjuán, tras encajar el decimocuarto gol en 12 salidas. Fuera dejó su marco a cero en cinco duelos.

El gol fue en el minuto 15. El Atlético ha recibido cinco de sus últimos nueve tantos como visitante en LaLiga antes de la media hora de partido. Le ocurrió en Sevilla, con el 1-0 de Isaac Romero, como antes le había sucedido contra el Real Madrid (m. 20), contra el Girona dos ocasiones (minutos 2 y 26) y contra el Barcelona. El 1-0 de Joao Félix fue en el 28.

"Hemos entrado mal al partido. Es una historia que se repite bastantes veces. Tenemos que mejorar", avisa Oblak.

"No es sólo falta de gol. Encajamos todos los partidos y eso nos ha castigado mucho. Empezamos mal y los equipos contrarios tienen muchas veces dos, tres ocasiones claras para marcar", abundó el guardameta, entre las oportunidades del Atlético.

36 remates para dos goles en sus últimas 3 visitas

De sus 18 goles a favor como visitante, el equipo concentró siete en un 0-7 al Rayo, en la tercera jornada del campeonato.

En sus últimas siete salidas ha logrado seis goles. Se quedó sin marcar en tres de las seis. Las estadísticas de LaLiga contaron 16 remates en Sevilla para ningún tanto. En el Bernabéu, remató diez en el 1-1. En Granada, cuando ganó 0-1, hizo otro diez. 36 tiros, dos goles.

"Orgulloso de los jugadores absolutamente. Tremendo esfuerzo en el segundo tiempo, con tres, cuatro ocasiones de gol importantísimas que se generaron desde el juego. Hoy no entra, ayer no entra (contra el Athletic Club, en el duelo de ida de las semifinales de la Copa del Rey, con 20 tiros y cero goles, el pasado miércoles), pero va a entrar… Y va a entrar en el mejor momento. No pudimos ser contundentes", advirtió Diego Simeone tras el encuentro.

Tan lejos en LaLiga, el técnico ya mira a los desafíos que quedan: "¿No es que nos queden pocas cosas no? Nos queda la Champions (se mide el próximo 20 de febrero al Inter en los octavos de final), nos queda la Copa del Rey (con el duelo de vuelta de las semifinales contra el Athletic Club, con la obligación de levantar un 0-1 en San Mamés) , nos queda estar entre los cuatro primeros… Tenemos bastantes cosas importantes por delante".

Iñaki Dufour

Por: EFE