Madrid, 8 feb (EFE).- La derrota en el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey contra el Athletic Club pone al Atlético de Madrid contra las cuerdas, obligado a ganar en San Mamés, donde ya lo ha hecho en seis de las 13 visitas de la era Simeone y en sus tres últimas eliminatorias en este torneo en su historia, y a levantar un marcador a domicilio, como hizo en esta competición sólo en dos de las diez ocasiones que perdió la ida en casa por un gol.

1 – 20 tiros, 22 centros al área, 1,90 goles esperados, el doble de regates…

Las estadísticas avanzadas del partido, recogidas por 'BeSoccer Pro', describen la insistencia del Atlético durante el duelo, también su dominio de la segunda parte. En el total del encuentro, el conjunto de Diego Simeone lanzó 20 tiros, propuso 22 centros al área -sólo seis con éxito-, promedió un 1,90 de goles esperados, aunque no marcó ninguno, e hizo el doble de regates en zona peligrosa, 10, que en su mejor marca del curso, los cinco contra el Celtic.

…Y ningún gol en su estadio un año y un mes después

Pero no marcó ningún gol para equilibrar la eliminatoria, tras el 0-1 encajado por un penalti imprudente de Reinildo Mandava en el minuto 25 del choque. "Hemos hecho muchas cosas para ganar el partido y no ha entrado la pelota", lamentó Koke Resurrección, el capitán. "Tranquilidad, el camino es este", proclamó Diego Simeone, el entrenador. No se quedaba a cero el Atlético en casa desde el 8 de enero de 2023, con la derrota 0-1 con el Barcelona.

2 – El Atlético de Simeone ya ha ganado seis veces en San Mamés…

No es una situación extraña para el Atlético de Diego Simeone lograr el triunfo en sus visitas a San Mamés. Ha ocurrido en seis ocasiones de las trece que se ha desplazado a ese campo: 0-1, el 15 de octubre de 2022; 1-2, el 20 de septiembre de 2017; 0-1, el 20 de abril de 2016; 1-4, el 21 de diciembre de 2014; 1-2, el 29 de marzo de 2014, y 1-2, el 29 de enero de 2014. Cinco de ellos igualan la eliminatoria. Uno le da el pase sin aguardar a la prórroga.

…Y tan solo en una de sus últimas seis visitas, con cuatro derrotas

Cinco derrotas (tres de ellas en sus cuatro desplazamientos más recientes a San Mamés, la más última con una inferioridad asombrosa del Atlético, desbordado de forma incontestable) y dos empates completan los registros del equipo de Diego Simeone en Bilbao, donde sólo ha vencido en uno de sus seis choques más recientes: el 0-1 de 2022, con el gol de Antoine Griezmann y la resistencia defensiva liderada por Reinildo Mandava.

3 – 73 goles en 34 partidos esta temporada…

Más allá de la derrota por 0-1 de este miércoles, con una evidente falta de pegada, el Atlético de Madrid atraviesa su curso más goleador de la era Simeone, con 73 tantos en 34 encuentros, más de dos de media por duelo (2,14). Treinta de ellos en las 14 veces que ha jugado esta campaña fuera del estadio Cívitas Metropolitano. En ocho de sus desplazamientos marcó más de un gol; seis de ellos por encima de los dos tantos: cinco veces con tres y una con siete.

…Y ninguno en dos choques contra el Athletic Club

El Atlético no ha batido la portería del Athletic en ninguno de sus dos enfrentamientos, concentrados en menos de dos meses. Ni este miércoles ni tampoco el 16 de diciembre de 2023, con la derrota por 2-0 en San Mamés en LaLiga EA Sports. Es uno de los cuatro duelos en los que no ha anotado ningún tanto este curso como visitante. Los otros son el 0-0 con el Betis, el 3-0 contra el Valencia y el 1-0 contra el Barcelona, además del citado 2-0 en Bilbao.

4 – Los 19 goles de Morata, los 18 de Griezmann, los 7 de Memphis…

El potencial goleador del Atlético es indudable en esta campaña. Álvaro Morata suma 19 goles, Antoine Griezmann ya cuenta con 18, Memphis Depay, ya superadas las lesiones, lleva siete… Su variedad de recursos en ataque y en toda su plantilla es amplía, su capacidad para competir y ganar a cualquier rival también. Ahora se lo propone en San Mamés.

…Y sólo seis triunfos en 14 partidos lejos del Metropolitano esta campaña

En la actual campaña, el Atlético ha demostrado fragilidad como visitante. De sus 14 duelos a domicilio, incluida la semifinal de la Supercopa de España contra el Real Madrid en Riad, sólo ha sumado seis triunfos, con cuatro empates y seis derrotas entre todas las competiciones. De sus últimos 20 encuentros como visitante, sólo ha vencido en siete.

5 – Tres victorias en sus últimas tres eliminatorias de Copa en San Mamés…

En la Copa del Rey, los últimos tres precedentes del Atlético de Madrid en San Mamés se han resuelto con victoria suya. Lo logró en 2014, ya con Diego Simeone, por 1-2, por medio de Raúl García y Diego Costa; en 1992, por 0-3, con Luis Aragonés al mando, con los goles de Paulo Futre (2) y Manolo Sánchez Delgado; y en 1978 por 3-4, también con Luis como técnico, con dianas de Iribar en propia puerta, Aguilar, Rubén Cano y Rubio.

… Y sólo pasó en dos de las 10 veces que debió levantar un gol en contra a domicilio

El Atlético debe remontar un 0-1 en contra en San Mamés. En este mismo panorama ha afrontado ya diez eliminatorias de Copa del Rey en el pasado. Sólo en dos siguió adelante, en 2006 contra el Levante, en los penaltis, y en 1978 precisamente contra el Athletic, con el que cayó 1-2 en la ida y al que doblegó 3-4 en la vuelta. En el resto fue eliminado: en 2108 por el Sevilla (1-2 y 3-1); en 2017 (1-2 y 1-1), en 1986 (1-2 y 0-0) y en 1971 (0-1 y 0-0) por el Barcelona; en 1969 (1-2 y 1-1) por la Real Sociedad; en 1951 (0-1 y 1-1) por el Real Madrid; en 1945 (1-2 y 0-0) por el Athletic Club; y en 1933, por el Valencia, con un 3-4 en la ida, 1-2 en la vuelta y 2-1 en el desempate.

