Los Ángeles (EE.UU.), 22 feb (EFE).- El artista colombiano Mauro Castillo será el encargado este jueves de dar voz a los afrolatinos en la celebración del Mes de la Herencia Afroamericana en la Casa Blanca, donde llevará nuevamente “el sabor” de la salsa, un ritmo que no se escucha en ese recinto desde 2009.

“Esta vez se va a hacer un reconocimiento al aporte de los afrolatinos dentro de las artes y otras disciplinas”, anticipó en entrevista con EFE el colombiano, que dijo estar “muy emocionado”.

Con esta participación, Castillo se convierte en el primer artista afrocolombiano en ser recibido en la Casa Blanca y será el primer latino que participa en la celebración a la comunidad negra, según le dijeron los funcionarios que lo han invitado al festejo.

En su intervención, el artista, de 45 años, interpretará varias canciones de su disco ‘Inteligencia Artificial’, que tiene como eje central la relación de la tecnología y la humanidad, y toca temas tan relevantes para EE.UU. como la inmigración.

Fue precisamente en una presentación de su álbum, lanzado en mayo de 2023, en Colorado, donde un funcionario del Gobierno del presidente Joe Biden se interesó por su música.

“Será la primera vez desde 2009, cuando Marc Antony cantó, que se escuche salsa en la Casa Blanca”, señaló Castillo, quien, además de cantar, compone, produce música y actúa.

En el espectáculo estará acompañado de varios artistas afrolatinos y se escuchará por primera vez en el lugar 'el piano de la selva', como se conoce a la marimba de chonta, un instrumento de percusión ancestral que tocará el músico colombiano César Marquinez.

“Todos los músicos invitados representan la 'afrolatinidad' muy bien… y todos los músicos que vamos a tocar somos migrantes”, subraya Castillo.

Entre los músicos que acompañan al colombiano están el bajista cubano Yorgis Goiricelaya y el percusionista venezolano Luisito Quintero.

Además de llevar “la música negra” a la Casa Blanca, el colombiano también expondrá en un panel los desafíos que enfrentan los artistas afrolatinos en el mundo del entretenimiento de EE.UU. “Es un mercado en el que poco se piensa en las minorías”, subraya.

Su opinión está forjada en su propia experiencia para abrirse paso en la música y la actuación en Colombia y después al emigrar a EE.UU.

Reconoce que no ha sido fácil construir el camino que lo llevó a tener éxito con la canción 'We don't talk about Bruno', que canta junto a Carolina Gaitán, Adassa, Rhenzy Feliz, Diane Guerrero, Stephanie Beatriz y parte del elenco de la película "Encanto".

Castillo también le dio voz al personaje de Félix Madrigal en la película 'Encanto', de Disney, ganadora en 2022 del Óscar a la mejor película de animación.

Su música lo ha llevado a cantar en escenarios tan importantes como la entrega de los premios Óscar, en el Kennedy Center y el Hollywood Bowl, entre otros. Por eso no quiere desperdiciar la oportunidad de poner en el centro del debate los retos que enfrentan los afrolatinos en Estados Unidos.

“Podemos hablar de un presente distinto de personas que han querido dividirnos y mantenernos relegados entre las artes, la tecnología y la ciencia”, manifestó.

Licenciado en Música Clásica por la Universidad Valle del Cauca, en Colombia, el artista también quiere llevar un mensaje sobre el aporte de los inmigrantes a la construcción del país.

Castillo aplica una especie de 'mantra' sobre la necesidad de trabajar y prepararse para que las cosas se den, algo que aprendió en su niñez en su barrio de Cali, en Colombia, donde nació y vio cómo sus padres y donde los vecinos construyeron una comunidad. "Vi cómo levantaron las paredes de ese lugar con sus manos y eso te marca", expuso.

"Hay que siempre estar orgulloso de quién eres y de dónde vienes; eso también es parte del éxito", y parte del mensaje que lleva a la Casa Blanca el cantante colombiano.

Desde 1976, todos los presidentes de Estados Unidos han designado oficialmente el mes de febrero como el Mes de la Historia Afroamericana. Otros países del mundo, incluidos Canadá y el Reino Unido, también dedican un mes a celebrar la herencia negra.

Ana Milena Varón

Por: EFE