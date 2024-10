El 2023 trajo separaciones de celebridades que se convirtieron en temas mediáticos y comidilla para el cotilleo mundial.

Presentadores, actores, cantantes, influencers y modelos que tenían sus parejas estables o al menos habían hecho eco de sus relaciones romances y otros. Dos, tres, cuatro, cinco y más fueron años de estar juntos que como dicen una canción: «se les rompió el amor» de tanto usarlo en redes. He aquí algunos de ellos que partieron cobijas por diferencias irreconciliables y su separación fue un circo mediático en el 2023.

Adrea Valdiri y Felipe Saruma

Casi un año, se dejaron ver cómo él se convertía en su galán después de Lowe León. «El colageno» de ella se abrió y se separaron.

Sofía Vergara Joe Manganiello

Hollywood no daba crédito de esta separación de la colombiana y el actor. Se casaron y terminaron al parecer porque él quería hijos y ella no. Vergara ha sido discreta en la separación pero los tabloides continuán sacándole alguna historia y cómo viven actualmente, quién se quedó con la mascota que los unía. «El quería hijos ella no» dicen otros que ella era la rumbera y el pasmado era él..

Sebastián Yatra y Aitana Ocaña

Un café colombiano, un verano en España y besos, hacían parte de este par de lokillos cantantes, se dieron una oportunidad y lograron entusiasmar. Se les rompió el amor y ahora son solo «amigos». Muchos deseaban verlos juntos y casados. Se habla que el joven estaría en conversaciones con Tini.

Joe Jonas y Sophie Turner

Casados, hijas y lo que parecía un cuento de hadas. Ahora es una batalla de quién se queda conmigo y sus hijas son el caballito de batalla mediático de ambos. Otra de las separaciones, que hizo parte de la agenda 2023.

Diego Sáenz y Laura Barjum

El Dj y presentador también le jugó al amor y terminaron en buenos términos. Ella exvirreina universal de la belleza inseparables haciendo contenidos juntos sobre su relación en redes sociales. Verlos en «MasterChef Celebrity«, pero poco después de esto, terminaron y fueron virables pues se dice que otra pareja de él estaba en la contienda.

Cintia Cossio y Jhoan López

Ella hermana de Jefferson Cossio y él un influencer que la acompaña por 10 años, Jhojan puso punto final. Dicen que se cansó de estos virales videos de la familia. Ostentando lujos y otras historias se les acabó el amor. Como que él falló pero quedaron en buenos terminos este post fue un vaticinio. Y muchos de sus fans siguen en pena lamentándolos pero están en listado de separaciones de celebridades.

La lista es larga y de verdad, que el 2023 tiene aún 8 días para decirnos si el amor termina por más celebridades que sean. Lo que aumentaría la lista de esta nota. Rosalía y Rauw Alejandro también hace parte de las separaciones, una historia que ahora para ella tiene un final feliz.

