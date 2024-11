Eiza González «no soy racista»

Eiza González quien protagoniza al lado de Henry Cavill y Babs Olusanmokun, The Ministry of Ungentlemanly Warfare fue tendencia en redes.

A través de un video en redes sociales, un internauta identificado como @welllwellwellll en X, aseguró y compartió un video en que al parecer la actriz de origen mexicano «había cometido un acto racista con Babs Olusanmokun, compañero de película nacido en Nigeria«. El hecho sucedió en una de las galas promocionales de la película escrita por Guy Richie ex de Madonna. Eiza también actua en el hit del momento Netflix «El Misterio de los Tres Cuerpos».

The cast #TheMinistryofUngentlemanlyWarfare showed UP today at their NY premiere. pic.twitter.com/rI20HVOP7N

— E! News (@enews) April 16, 2024