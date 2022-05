¡Contundente! Egan Bernal respondió a quienes lo ubican en extremos políticos

El ciclista colombiano, Egan Bernal, fue tendencia en las redes sociales por cuenta de un trino, donde le respondió a las personas que lo ubican en la derecha y la izquierda política colombiana.

Mañana viajo a Europa, y me preocupa dejar Colombia en esta situación política tan trascendental

No necesitamos más división, necesitamos que nos unan como pueblo y motiven a crear un país más grande.

Alguien que divida no merece ser presidente

Se tenía que decir y se dijo. — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) April 27, 2022

«En un tweet que escribo, me dicen que soy de izquierda; en el otro, que soy de derecha. Si supieran que no me gustan los extremos… Y claramente en este me dirán que soy un tibio», escribió Egan Bernal.

Y es que sus declaraciones se dieron precisamente, luego de que el ciclista colombiano hiciera un comentario en sus redes sociales, sobre la situación política del país.

Tras estas declaraciones, cientos de usuarios lo criticaron, manifestando algunos, que se estaba ubicando del lado de la derecha del país, por lo que el deportista tuvo que responder de forma contundente y aclarar que no está del lado de ninguno de los dos bandos.

