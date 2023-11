in

El mundo del fútbol siempre ha sido rico en gestos y expresiones que los jugadores utilizan para celebrar un gol o burlarse del rival. Pero pocas veces una celebración ha tenido tanto impacto como el efecto a ‘Mimir’, popularizado por Dorlan Mauricio Pabón Ríos, jugador destacado del Atlético Nacional.

Cuando Pabón convirtió aquel gol en un clásico anterior frente al Deportivo Independiente Medellín y celebró con una expresión de manos y rostro que indicaba dormir, seguramente nunca imaginó que ese gesto se convertiría en una arma de doble filo, utilizada tanto en su contra como para su mismo equipo.

La poderosa hinchada ha tomado el término a ‘Mimir’ como una forma de burla hacia el Atlético Nacional, aprovechando los resultados de los últimos clásicos en los que se ha impuesto de manera consecutiva. Actualmente, el ‘Decano’ lleva tres victorias seguidas, y por su presente futbolístico, no sería sorprendente alcanzar la cuarta en línea.

Prefiero no caer en este tipo de situaciones y mantener el respeto hacia los rivales, especialmente cuando me considero un admirador del Atlético Nacional y tengo seres queridos que son fanáticos de este equipo. Siempre he guardado respeto por su historia y su hinchada porque quiero que hagan lo mismo con el mío.

Ahora, si de analizar el juego se trata, me centro en el partido en el que el efecto a ‘Mimir’ cobró relevancia para el Atlético Nacional. El Deportivo Independiente Medellín comenzó con gallardía, superioridad y contundencia, logrando incluso que su rival hiciera un autogol en el minuto 7 del primer tiempo que lo desestabilizó. Además, Pabón, la máxima figura del equipo verde, fue expulsado tan solo 13 minutos después lo cual los dejé sin su líder y sin la profundidad en su juego.

El ‘Equipo del Pueblo’ demostró en los primeros 45 minutos una gran victoria, pudiendo irse con una ventaja de tres goles a cero si no fuera por el desperdicio de un penal a cargo de un experto como lo es Edwuin Cetré. Fue tal la contundencia que el técnico del Atlético Nacional, el ‘Rolo’ John Jairo Bodmer, calificó en la rueda de prensa posterior al partido, ‘un primer tiempo para olvidar’.

Si bien las matemáticas podrían jugar a favor tanto del América como del Nacional, ya que aún quedan 12 puntos por disputar, considero que el efecto a ‘Mimir’ se aplicará para ambos oncenos y más por el juego que vienen mostrando en este octagonal del fútbol profesional colombiano. Creo que la gran final estará disputada entre el Deportes Tolima y el Deportivo Independiente Medellín.

Como hincha y observador del fútbol colombiano, mi deseo es que el efecto a ‘Mimir’ utilizado por tantos fanáticos no se vuelva en nuestra contra y que podamos celebrar alegremente un nuevo título para el Deportivo Independiente Medellín.

En este deporte tan competitivo, todo puede suceder y es necesario esperar hasta el último minuto para conocer el desenlace final. Mi llamado por lo tal es mantener la postura y si bien se vale soñar, vamos paso a paso y lograr el siguiente objetivo que es derrotar al Millonarios de Gamero o por lo menos sacarle un valioso empate en el Campín.

