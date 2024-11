Washington, 2 feb (EFE).- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, en inglés) del Departamento del Tesoro de EE.UU. sancionó este viernes a cinco empresas y seis funcionarios iraníes por actividades relacionadas con el suministro de material y tecnología sensible y con la ciberdelincuencia.

La OFAC indicó en un comunicado que las cinco empresas formaban parte de una red que adquiría materiales y tecnología sensible para los programas de misiles balísticos y vehículos aéreos no tripulados (drones) de Irán.

Cuatro de las empresas, con sede en Irán y Hong Kong, operaban como entidades de adquisiciones encubiertas para Hamed Dehghan y su compañía Pishtazan Kavosh Gostar Boshra (PKGB), designados previamente por la OFAC por participar activamente en el apoyo a múltiples organizaciones militares iraníes, incluido el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

Así, las hongkonesas FYIT, Duling Technology y Advantage Trading y la iraní Narin Sepehr Mobin Istatis fueron designadas por haber proporcionado, o intentado proporcionar, apoyo financiero, material, tecnológico o de otro tipo, o bienes o servicios en apoyo de PKGB.

La quinta compañía, China Oil and Petroleum Company Limited, con sede en Hong Kong, está involucrada en la venta de productos básicos iraníes por valor de cientos de millones de dólares en beneficio del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica-Fuerza Qods (IRGC-QF).

"La continua proliferación de armas convencionales avanzadas por parte de Irán, incluidos los vehículos aéreos no tripulados y los misiles que apuntan a soldados estadounidenses, sigue siendo una amenaza crítica para la estabilidad de la región", dijo el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson.

A través de un comunicado, el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, afirmó que los drones de fabricación iraní se utilizan para cometer actos de terrorismo, incluidos docenas de ataques de milicias proiraníes contra el personal estadounidense que han resultado en la muerte de soldados estadounidenses.

"Los hutíes, respaldados también (por Irán), han lanzado ataques contra buques comerciales y activos navales estadounidenses utilizando drones y misiles de fabricación iraní", aseguró.

La OFAC emitió además sanciones contra seis funcionarios del Comando Ciberelectrónico del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC-CEC), una organización gubernamental iraní responsable de una serie de actividades cibernéticas maliciosas contra infraestructura crítica en Estados Unidos y otros países.

Los sancionados son Hamid Reza Lashgarian, jefe del IRGC-CEC y también comandante de la Fuerza IRGC-Qods, y Mahdi Lashgarian, Hamid Homayunfal, Milad Mansuri, Mohammad Bagher Shirinkar y Reza Mohammad Amin Saberian, altos funcionarios del IRGC-CEC.

Según EE.UU. estos publicaron imágenes en las pantallas de controladores fabricados por Unitronics, una empresa israelí.

"Los dispositivos de control industrial, como los controladores lógicos programables, utilizados en sistemas de agua y otras infraestructuras críticas, son objetivos sensibles", apuntó la OFAC.

Aunque esta operación en particular no interrumpió ningún servicio crítico, afirma su texto, el acceso no autorizado a sistemas de infraestructura crítica puede permitir acciones que dañen al público y causen consecuencias humanitarias devastadoras.

"El ataque deliberado a infraestructuras críticas por parte de actores cibernéticos iraníes es un acto desmedido y peligroso", sostuvo Nelson.

Como resultado de la acción de hoy, todas las propiedades e intereses en propiedades de las personas designadas descritas anteriormente que se encuentren en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueados y deben informarse a la OFAC.

