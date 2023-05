VIDEO: Así le contestó Edwin Cardona a un hincha rival que lo trató de “gordo”

in

Por estos días, Racing de Avellaneda pasa por un momento bastante incómodo de resultados en la actual temporada, principalmente por la Liga Argentina. Los dirigidos por Fernando Gago cayeron frente a Platense 3-0 y lo más preocupante del asunto es que ya suman cinco compromisos sin ganar.

Sin embargo, a pesar de las críticas que hay sobre el club, lo positivo para el fútbol colombiano es que Edwin Cardona volvió a estar en los planes de su técnico, ya que le ha dado un pequeño rodaje que antes no tenía. En esta ocasión, jugó 16 minutos en la derrota de su equipo.

Así fue el cruce de palabras con un hincha de Platense

El extremo paisa, al llegar al estadio del club el ‘Calamar’, tuvo un encontrón con un hincha rival quien lo provocaba en la zona de llegada. Cuando se bajó del bus, uno de los aficionados empezó a decirle: “¡Cardona, estás más gordo que yo!”.

No obstante, no se lo tomó personal. Sin pausar su paso al escenario deportivo, el futbolista le respondió a dicho fanático que “tenía dientes, boludo”, palabras que acompañó de una sonrisa ‘burlona’. La reacción del antioqueño se hizo viral en territorio argentino y generó las burlas luego del particular momento que tuvo a Cardona de protagonista.

#ESPNFútbol1 | #ESPNenStarPlus "YO TENGO DIENTES" El particular cruce entre Edwin Cardona y un hincha de Platense. Mirá el programa, en vivo, por –> https://t.co/R98COkOedt pic.twitter.com/QB7RyEZW2G — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) May 15, 2023

Más noticias de Deportes