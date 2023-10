in

Eduardo Verastegui «se marcha» de la política por un mensaje que dejó en redes sociales y abre la puerta a la tirada de toalla.

El actor y productor de Sound Of Freedom, la película que rompió los esquemas de promoción y recaudo en Hollywood, abandonaría su aspiración al presidencial en México. Al menos en un primer post dijo «voy a renunciar» y este sábado 21 de octubre en X sus fan encontraron el mensaje que subirá un video explicando su decisión. Eso será a las 7:00 p.m. según se lee y sus seguidores además de seguidoras no pueden creerlo pues el representaba una «fe de esperanza«. Eduardo Verastegui estaba generando una ola de afectos y patriotismo por un nuevo México. Incluso, había dejado de hacer su rosario público para dedicarse a su candidatura. Los $238,5 millones de dólares de recaudo de Sound Of Freedom, auguraban que él era el gallo de oro para enfrentar las maquinarias, ya que parte de sus regalías avalaban que tendría como hacer una campaña. Ahora a esperar esta noche en su alocución y video en sus redes sociales para conocer en detalle el motivo del por qué se marcha.

EDUARDO VERASTEGUI HARA UN ANUNCIO Y SE MARCHA DE LA POLÍTICA

Este sábado 21, a las 7:00 pm, voy a subir un video sobre mi renuncia. — Eduardo Verástegui (@EVerastegui) October 21, 2023

