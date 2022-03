¿Rebeldía en el Centro Democrático? Iván Duque votará por una de las consultas el 13 de marzo

in

Parece que el precandidato a la presidencia por el Pacto Histórico, Óscar Iván Zuluaga, se estaría quedando sin apoyo por parte de los miembros de su misma bancada, pues incluso el presidente Iván Duque, manifestó que votará en la consulta.

En entrevista con Blu Radio, el mandatario expresó que “la respuesta es sí. Yo votaré en las consultas, creo en ellas y creo que le ayudan a las democracias”, hecho que no cayó bien entre los líderes del Centro Democrático.

Según manifestó, las consultas deben ser vistas como un escenario positivo, pues «yo participé en una consulta hace cuatro años. Creo en las consultas, me parece que son mecanismos muy importantes para la participación democrático”, comentó Duque a Blu Radio.

Y es que Duque no es el único militante del Centro Democrático que ha contrariado la decisión de la bancada de no votar en la consulta, pues en las últimas horas, el candidato al Senado por el mismo partido, Edward Rodríguez, expresó abiertamente que apoyará a Federico Gutiérrez y no al candidato de la colectividad Óscar Iván Zuluaga.

Incluso, otros integrantes del partido como María Fernanda Cabal y Ernesto Macías también manifestaron su intención de votar en la consulta. “Este 13 de marzo hay que votar para salvar a Colombia del populismo de izquierda. Yo votaré por candidatas del Centro Democrático al Senado y la Cámara; y en las consultas mi voto será por la coalición Equipo por Colombia”, dijo Macías.

