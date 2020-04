El presidente Iván Duque rechazó contundentemente las situaciones de discriminación hacia los trabajadores de la salud, en cambio pidió que sean valorados porque frente a la pandemia del Covid-19 lo que están haciendo es salvar vidas.

El mandatario afirmó que “me parece absurda la discriminación, me parece absurdo, inadmisible, es torpe… quien incurra en esas prácticas, a mí me parece, que no solamente debe tener una gran sanción social, sino que además debe tener una sanción económica, porque estamos nosotros enfrentando en este momento una pandemia, y lo que tenemos es que ser solidarios con quienes están salvando vidas”.

Asimismo rechazó la estigmatización de las personas portadoras del virus, “el 80% de los portadores son asintomáticos y pueden haber personas que están estigmatizando a otros que lo tengan y no se han dado cuenta que lo tiene”.

“Me parece absurdo esa estigmatización, la rechazo totalmente”, recalcó el mandatario.

Indicó que es necesario entender que si una persona da positivo para Coronavirus, “no la podemos juzgar de nada, porque el día de mañana puede ser nosotros los que lo tengamos”.