Presidencia pide que se desestime la tutela en contra de Iván Duque por su presunta participación en política

Actualmente, el Consejo de Estado estudia una tutela impuesta en contra del presidente Iván Duque y el general del Ejército, comandante Enrique Zapateiro, por su presunta participación en política en plena campaña electoral.

Dicha tutela solicite que se le ordene tanto a Duque como a Zapateiro, abstenerse de realizar pronunciamientos que puedan tomarse a favor o en contra de cualquiera de los candidatos presidenciales, además, que deberán eliminar todos los mensajes de este tipo en sus redes sociales. Así mismo, pide que se compulsen copias a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, a la Procuraduría y a la Fiscalía.

La tutela parte de el cruce de trinos entre el general Zapateiro y el candidato presidencial, Gustavo Petro, por las cuales el mandatario se pronunció al respecto.

En respuesta a esta petición, la oficina jurídica de la presidencia le pidió al Consejo de Estado que desestime esta acción, pues en los pronunciamientos del presidente Iván Duque sobre esta «pelea», no hacía referencia a ningún candidato.

Además, manifestaron que prohibirle al presidente Duque que se pronuncie, es sinónimo de censura. “Desdicen precisamente los derechos que pretende defender a través de la tutela en materia de democracia y pluralismo al buscar la censura de opiniones (…) el presidente de la República, en su ejercicio de comunicación con la ciudadanía, puede exponer sus pensamientos y opiniones sobre cualquier asunto”, se lee en el documento.

Y agrega: “El presidente de la República podría participar en actividades y controversias políticas, en los términos que establezca la ley estatutaria (..) No obstante, al no existir una ley estatutaria que defina las condiciones de dicha participación no existe certeza sobre las actividades que le serían contrarias y le correspondería a las autoridades disciplinarias competentes y no al juez de tutela, establecer si se configuró una conducta disciplinable”.

