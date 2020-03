Duque ¿Cómo quieres que te recuerden?

Después de dos años de mandato, el presidente de la República, Iván Duque Márquez, aún no despega, no convence y lo peor es que no es clara cuál será la razón o el tema por el que se le recordará al culminar su mandato.

Los primeros 24 meses, por ejemplo, se dedicó a ser ‘presidente de Venezuela’ y con el afán de hacerle el favor a los Estados Unidos de sacar a Maduro de la presidencia, se le olvidó por completo que está al frente de un país que tiene sus propios problemas y que debe resolver en conjunto con la sociedad y los poderes públicos, así como también debería dejar que las demás naciones resuelvan los suyos.

Dicho esto, queda solo por evaluar los meses que van corrido del año, a lo que debo decir que he visto una intensiva apuesta por impulsar proyectos de ‘economía naranja’ que de salir bien, representarán un cambio importante en el desarrollo de los colombianos y del país. Por lo menos en la Región Caribe, al barrio Abajo de la ciudad de Barranquilla lo declaró como el primer ‘territorio naranja’ de Colombia, lo que sin duda es significativo para esta capital.

Asimismo, el Jefe de Estado manifestó que el departamento del Atlántico en cabeza del municipio de Puerto Colombia será lo que él ha llamado el ‘Puerto naranja’ y que hasta allí todo bien.

Si bien la ‘economía naranja’ ha tratado de convertirla en su pilar fundamental, la idea no ha sido muy bien vendida y adicionalmente los hechos alrededor de su gestión no lo ayudan.

Pero en medio de estos acuerdos y apoyos que se ejecutan a nivel nacional surgen muchos hechos que quizás no son del gusto del presidente Duque, pero que debe confrontar con responsabilidad, entre esos temas está las declaraciones emitidas por Aida Merlano, donde señala la excongresista que Iván Duque, habría comprado votos para la segunda vuelta presidencial, dichas declaraciones están siendo investigadas por la Fiscalía y por una comisión de legisladores de la Cámara de Representantes para verificar la autenticidad de lo dicho por Merlano.

Ante este escenario, el mandatario debe darle la cara a la prensa y salir a dar a conocer su posición sobre ello, y más cuando varios medios de comunicación de Barranquilla no tuvieron el gesto de buscar reacciones o publicar en su momento alguna información frente a la entrevista que realizó Vicky Dávila a través de ‘Semana Tv’ y que deja mucho que pensar de un sector de nuestra clase política que no se esfuerza mucho por dar explicaciones.

Ante esta coyuntura, creo que la estrategia que ha implementado su nuevo equipo de comunicaciones para hacerle frente a la mala imagen de Duque, no les ha salido bien, pues está cerrándo aún más el camino que quieren construir entre Bogotá y las regiones, porque definitivamente cuando se evitan las preguntas de los periodistas sobre temas espinosos, se evaden responsabilidades que como funcionario público debe afrontar.

Finalmente, deben saber los señores de comunicaciones de presidencia que los medios de comunicación estamos para cuestionar y en ese orden no se nos puede coaptar de hacer preguntas sobre cualquier tema, que le guste o no al presidente, debe responder, no a nosotros, si no a la gente, a esas regiones que busca conquistar, pero que con esas ínfulas de importante el pueblo le pasará factura hasta llegar a ser recordado como el que todo prometió y nada logró.