Los Ángeles (EE.UU.), 4 feb (EFE).- Dua Lipa inauguró este domingo la 66 edición de los Grammy con 'Training Season', un tema anunciado a finales de enero y cuyo lanzamiento está previsto para el próximo 15 de febrero.

La cantante británicoalbanesa, que ya tiene tres grammy y también interpretó 'Houdini' sobre el escenario, puso el listón alto en una noche en la que está nominada a dos gramófonos más por 'Dance The Night', perteneciente a la banda sonora del filme 'Barbie', de Greta Gerwig.

Esta edición, celebrada desde el Crypto.com Arena de Los Ángeles y presentada por cuarto año consecutivo por Trevor Noah, reconoce las grabaciones lanzadas entre el 1 de octubre de 2022 y el 15 de septiembre de 2023.

"Es increíble", había dicho Dua Lipa en la alfombra roja sobre el dominio del talento femenino en las principales categorías de los galardones este año.

SZA, que también actuará este domingo, es la más artista nominada de la cita con nueve candidaturas gracias a su álbum 'SOS', seguida de Phoebe Bridgers y Victoria Monét con siete cada una, mientras que han recibido seis candidaturas Taylor Swift, Billie Eilish, boygenius, Miley Cyrus y Olivia Rodrigo, la misma cantidad que Jon Batiste.

SZA se llevó dos premios en la gala previa, uno de ellos por 'Ghost in the Machine', con Phoebe Bridgers, y boygenius tres.

La hasta este domingo siete veces ganadora de un grammy Billie Eilish atesoraba la posibilidad de ganar cinco grammy por 'What Was I Made For?', perteneciente a la banda sonora de 'Barbie', y uno al mejor dúo pop por 'Never Felt So Alone', con Labrinth.

En la gala previa a la ceremonia principal se llevó el grammy a la mejor canción compuesta para un medio audiovisual por 'What Was I Made For?'.

Eilish forma parte de las actuaciones de la noche, a diferencia de Swift, que justo después de la ceremonia pondrá rumbo a Japón para continuar su 'Eras Tour'.

Swift ya ha ganado tres veces el mejor álbum del año – por 'Fearless' (2010), '1989' (2016) y 'Folklore' (2020) – y si gana el cuarto por 'Midnights' haría historia en los grammy.

Con un vestido blanco palabra de honor y guantes negros, se llevó uno de los aplausos iniciales más fuertes de la noche.

'Todo puede pasar esta noche', dijo Noah al inicio de la gala, donde uno de los momentos más esperados será el que ofrezca en directo U2 desde el recinto tecnológico Sphere de Las Vegas.

Por: EFE