El extremo colombiano Yuber Asprilla está viviendo un momento insólito en el fútbol profesional donde fue presentado oficialmente para dos equipos en menos de un mes, uno en Bahrein y otro en Libia.

El ex Millonarios, Envigado, Bucaramanga, La Equidad, Pasto, Huila y Pumas UNAM de México, había sido presentado días atrás para el Al-Najma de Bahrein donde incluso se unió a los entrenamientos pero con solo 5 días dentro del club fue sacado por decisión del nuevo entrenador.

Ahora, en aproximadamente 20 días ya consiguió otro equipo, se trata de la institución Al-Ittihad Club de la primera división de Libia, un destino muy poco usual para los futbolistas sudamericanos.

También podría interesarte: ¡Dio la cara! Julio Comesaña se defendió de las críticas por las declaraciones dadas en Tunja.

OFFICIAL: Al Ittihad announce the signing of Colombian 🇨🇴 winger Yuber Asprilla (29) on a free transfer.#LibyanPL pic.twitter.com/BfmZA65kuq

— LibyanFootball (@LibyanFootball3) January 28, 2022