Donald Trump demanda a CNN y le tendrían que dar tremenda millonada, ¿la razón?

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump, realizó una demanda a la cadena mundial CNN por supuesta difamación.

El exmandatario afirmó ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Florida, que la cadena televisiva habría hecho una campaña en su contra por difamación y calumnia.

Según Trump CNN aprovechó que es una organización muy influyente para que fuera derrotado políticamente.

Es importante recordar que durante su mandato, Trump no mantuvo una buena relación con ninguno de los grandes medios estadounidenses, tales como, The New York Times y CNN, pues estos fueron bautizados por él mismo como “Fake News”

