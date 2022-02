Daniel Müksch, biógrafo de Novack Djokovic, en las últimas horas, informó en el medio de comunicación australiano, Heute, que el tenista habría decidido vacunarse contra el covid-19.

“Por lo que he escuchado de su entorno, creo que se está vacunando. Quizá haya contribuido la final de Australia. Puede ser que los 21 Grand Slam de Nadal lo estén empujando a hacer eso”, expresó Müksch.

Novack podrá jugar los primeros Masters 1000 del 2022: Indian Wells y el de Miami, si finalmente decide vacunarse. También podría disputar el Roland Garros, competencia en la que confirmaron en los últimos días que los participantes deberán tener su esquema de vacunación completo.

En el momento, el serbio está en preparación para competir en el ATP 500 de Dubái, para hacer parte de este campeonato, no se exigirá carnet de vacunación.

Desde el pasado 3 de diciembre del 2021, Djokovic no disputa un partido, esa vez estuvo en un encuentro de dobles frente a Croacia en las semifinales de la Copa Davis, en el Madrid Arena.

Durante su carrera deportiva, Novack Djokovic ha logrado el título de 20 Grand Slams.

Congratulations to @RafaelNadal for 21st GS. Amazing achievement. Always impressive fighting spirit that prevailed another time. Enhorabuena 👏🏆👍 @Medwed33 gave it his all out there and played with the passion and determination we have come to expect from him. pic.twitter.com/DsOvK8idNc

— Novak Djokovic (@DjokerNole) January 30, 2022