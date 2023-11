Disney trabaja en Frozen 3 y 4 simultáneamente de acuerdo al presidente de la compañía que está celebrando 100 años de historia.

Bob Iger el Presidente de Walt Disney Company, quien desde Hong Kong en vivo y en directo, compartió al programa «Good Morning América» que después de 10 años, de esa primera parte en el 2013 y hace 5 años de la segunda parte por esta misma temporada Frozen encantaba mundialmente. Al recaudar $2.735 millones de dólares en total sumadas las dos partes, sin contar las ventas de productos, especiales y obras musicales basadas en la historia; «los niños, niñas y adultos fanáticos de la serie» podrán disfrutar de Frozen 3 y 4. Según lo comentado por Iger, los estudios están trabajando en ambas partes de forma simultánea. El anuncio, se hizo en la apertura de la atracción y experiencia «Frozen» en el Parque Hong Kong Disneyland.

PRESIDENTE DISNEY ANUNCIA DISNEY TRABAJA EN FROZEN 3 Y 4

