Reconocido diseñador mostró su rostro tras sufrir quemaduras por explosión de chimenea en su casa

El diseñador de Balmain, Olivier Rousteing, compartió una foto de sí mismo un año después de sufrir quemaduras por la explosión de una chimenea en su casa.

Rousteing, de 36 años, cubrían toda la parte superior del cuerpo y la cabeza, así como marcas de quemaduras en la cara, hasta que publicó una foto.

Luego de un años de sufrir el accidente, publicó una fotografía de su rostro con este escrito: «Finalmente me siento listo para compartir esto. He estado ocultando esto durante demasiado tiempo y es hora de que lo sepas. Hace exactamente un año, explotó la chimenea dentro de mi casa».

Además, contó que no se dio cuenta de que lo que ocurrió hasta el otro día que se despertó «la mañana siguiente en el Hôpital Saint Louis de París. El talentoso personal de ese famoso hospital, que estaba lidiando con una cantidad increíble de casos de COVID al mismo tiempo, me cuidó increíblemente. No puedo agradecerles lo suficiente».

«Para ser honesto, no estoy muy seguro de por qué estaba tan avergonzado (…) Mientras me recuperaba, solo trabajaba día y noche para olvidar y crear todas mis colecciones (… ) Al mismo tiempo escondiendo las cicatrices con mascarillas, cuellos de tortuga, mangas largas e incluso múltiples anillos en todas mis dedos a través de muchas entrevistas o sesiones fotográficas».

Quemaduras que sufrió el diseñador

