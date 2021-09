Discusión de mamás por chat terminó en puños a las afuera del colegio de sus hijos

Una discusión en un grupo de WhatsApp de mamás se convirtió en una irreversible pelea a las afueras de un colegio.



En video: la agresión física a las afueras del colegio

El vergonzoso hecho se registró en Argentina, allí algunos menores presenciaron el hecho.

Todo inició con una discusión en el chat, de acuerdo con los audios revelados por el medio Telefe Noticias, la frase «Mamá luchona», habría sido el detonante.

“No flaca te reconfundiste. Yo con mamás luchonas no converso”, dijo una de las implicadas, la otra respondió, «¿Mamá luchona me decís a mí?, con esa cara de frígida. Pelotuda del orto. Ya nos vamos a ver y más te vale que me lo digas en la cara».

Todo pudo terminar allí, en una discusión en línea, pero no, la tención siguió frente al colegio, cuando una de la mamas fue con su padre y la otra con su esposo, la palabras iban y venían pero el respeto se perdió, uno de los hombres le da un manotazo a una de las mujeres y el otro familiar le respondió el golpe.

Mientras se agita la pelea y se multiplican los puños, una de las menores observa con miedo la escena protagonizada por sus familiares.

Medios de comunicación de este país indican que uno de los hombres perdió la visión de su ojo izquierdo y el otro fue capturado por la Policía que tuvo que intervenir para detener las agresiones.

Las autoridades locales recomendaron acudir al diálogo ante cualquier resolución de conflictos.

