Este jueves 14 de marzo, las discusiones sobre las regiones autonómicas llegan a la ciudad de Medellín, en el marco de las audiencias públicas descentralizadas que viene adelantando el Senado de la República sobre diferentes temas de interés nacional.

De acuerdo con el presidente del Congreso, Iván Name Vásquez, la idea es poder intercambiar ideas y conceptos con las comunidades antioqueñas sobre una iniciativa que, desde siempre, ha estado en radar de la dirigencia política y empresarial de este departamento.

Lea también: El partido Nuevo Liberalismo Antioquia se pronuncia ante el asesinato del líder social Cristian Castrillón en Caldas

“Las audiencias públicas del Senado de la República sobre el tema de regiones autonómicas, que es una propuesta nacional para estudiar un nuevo modelo geopolítico sobre el que podamos pensar un país que se encamine sobre una ruta de desarrollo, progreso y de paz, porque hoy el modelo centralista, ya bicentenario, nos ha llevado al atraso, a la pobreza y la guerra”, explicó.

Name, quien calificó a Medellín como ciudad pionera en el debate de la autonomía, insistió en que en la capital antioqueña se discutirán las ideas y propuestas que desde las propias regiones emergen para cambiar el modelo político y administrativo de la nación.

Sigue al canal de WhatsApp de Política

“Los invitamos, acompáñennos porque allí deliberará una esperanza, no pare decir que no nos gusta la Colombia que vivimos, sino para decir que la Colombia en la que queremos vivir y, principalmente, para que sea el mejor escenario de vida para nuestros hijos”, puntualizó Name.

Más noticias de Política