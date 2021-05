A través de una carta, algunos diputados de del Bundestag, la cámara baja del Parlamento alemán, le pidieron al presidente Iván Duque que investigue los hechos de violencia que se han registrado en el paro nacional.

Además, varios congresistas de Estados Unidos compartieron su “extrema preocupación por la brutal respuesta del Esmad en las protestas», así lo mencionó el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Gregory Meeks.

“Queremos pedirle que tome todas las medidas necesarias para garantizar que se esclarezcan los incidentes ocurridos desde el 28 de abril hasta hoy y, si es necesario en adelante, y que lleve a los responsables ante la justicia”, se lee en la masiva dirigida al mandatario y firmada por diputados como Uwe Kekeritz de Los Verdes, y Sascha Raabe, del Partido Socialdemócrata (SPD).

Asimismo, en la carta se hace referencia a las personas fallecidas que se han registrado durante las movilizaciones y los presuntos abusos policiales.

“Hemos observado con preocupación que en los días posteriores al 28 de abril de este año se han producido, durante el paro nacional contra la reforma fiscal anunciada por su gobierno, 24 muertes por ataques policiales y militares, 381 heridos, 1.180 detenciones, 15 casos de agresiones sexuales por parte de policías y militares, así como 58 agresiones contra defensoras y defensores de derechos humanos y periodistas”, se lee en la carta dirigida a Duque.

En el escrito, los diputados afirman que “los informes coinciden en que hubo un uso excesivo de la fuerza contra manifestantes pacíficos, e incluso en los casos de actos de vandalismo o violencia por parte de los manifestantes, la actuación para contenerlos superó con mucho lo razonable”.

