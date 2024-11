Si saberlo desde el seminario Diomedez Díaz se convertiría años más tarde en el celestino e inspiración de conquistas de Linero.

El ex padre Linero dejó ver en el espacio «Se Dice de Mí» que el Cacique de la Junta, tuvo un espacio importante en su vida. El primer campanazo de la fiebre musical la dijo su hermano, «Alberto tuvo una vida antes del seminario. Con las canciones de Diomedes, Alberto enamoró«. La vida recuerda Linero fue musical ya que “intentó enamorar con ‘Te necesito’ ‘Te quiero’ Mucho, era su ídolo. Era un campesino poeta» Dejando claro no admiraba su vida personal pero a pesar de ello fue fiel al artista porque lo mataba. «Hasta una vez en una homilía» Precisamente en un bautizó de uno de los hijos de Diomedez, debió regañarle porque llegó tarde. «Yo soy Linerista» dijo el cantante ante «el malestar del sacerdote en ese entonces». Se volvieron amigos desde ese día por lo que su muerte fue triste para él y lloró. Para el periodista ex religioso que colgó hábitos en el 2018, director de la revista «El Man Está Vivo», locutor de Blu Radio y presentador motivacional de Día a Día. La vida sin música no es música pero defiende que el amor es de conquista. Su historia ligada a Diomedez Díaz, le abrió el corazón para enamorar con canciones. En su instagram Alberto Lineros al lado de su pareja María Alcira Matallana cantan canciones, bailan y hacen trivias además de compartir que juntos es una gran canción todos los días.

Diomedez Díaz inspiro a Alberto Lineros.

Alberto una vida ligada a Diomedes Díaz



