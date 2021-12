Dimayor definió el formato de juego para la Liga Betplay en 2022

Este viernes, la Dimayor por medio de su asamblea extraordinaria y con la presencia de todos los clubes afiliados a la entidad, definió el formato de todas sus competencias para el próximo año, entre la cual se destaca que la Liga Betplay continuará con el mismo sistema de juego que el utilizado este semestre.

En ese orden de ideas se jugará una Liga por semestre, en la cual habrá un todos contra todos en la primera fase que estará compuesta por 20 fechas de las cuales una de ellas corresponde a la jornada de los clásicos. Esta iniciará el 22 de enero y terminará el 26 de junio, según lo presupuestado en el primer semestre del 2022.

Así mismo, quienes ocupen entre la casilla uno y ocho, pasarán a disputar los cuadrangulares finales definidos en los tradicionales dos grupos que se organizarán por sorteo y con dos cabeza de serie. Posteriormente disputarán una final de ida y vuelta los dos ganadores de cada cuadrangular.

En este será local en la vuelta, el club que obtenga mayor puntaje en la tabla de reclasificación a lo largo del semestre.

Para aquellos clubes que cuenten con competencia internacional podrán inscribir hasta 35 jugadores para disputar los campeonatos Dimayor, mientras que quienes no disputen torneos internacionales podrán inscribir un máximo de 30 jugadores.

En el segundo semestre del año, la fase del todos contra todos comenzará el 2 de julio y terminará el 16 de noviembre, según lo planeado.

¿Que cupos otorgará la Liga a competencias internacionales en 2023?

→Conmebol Libertadores 2023:

* Colombia 1: Campeón de la Liga BetPlay I-2022.

* Colombia 2: Campeón de la Liga BetPlay II-2022.

* Colombia 3: Club mejor ubicado en la tabla de reclasificación de la Liga BetPlay 2022 y que no sea campeón en ningún semestre.

* Colombia 4: Campeón de la Copa BetPlay 2022.

→Conmebol Sudamericana 2023:

* Colombia 1: Segundo club mejor ubicado en la tabla de reclasificación de la Liga BetPlay 2022.

* Colombia 2: Tercer club mejor ubicado en la tabla de reclasificación de la Liga BetPlay 2022.

* Colombia 3: Cuarto club mejor ubicado en la tabla de reclasificación de la Liga BetPlay 2022.

* Colombia 4: Quinto club mejor ubicado en la tabla de reclasificación de la Liga BetPlay 2022.

¿Como serán los clásicos en la Liga Betplay el próximo año?

*Atlético Nacional vs Independiente Medellín

*Envigado vs Águilas Doradas

*América de Cali vs Deportivo Cali

*Independiente Santa Fe vs Millonarios FC

*Junior FC vs Unión Magdalena

*Once Caldas vs Deportivo Pereira

*Deportivo Pasto vs Jaguares FC

*La Equidad vs Patriotas

*Atlético Bucaramanga vs Alianza Petrolera

*Deportes Tolima vs Cortuluá FC

¿Como será la Liga femenina?

Con respecto a la rama femenina, se decidió que el formato de juego se acordara el próximo año en una nueva asamblea que convoque el ente regulador del fútbol colombiano, con la idea de garantizar un mejor desarrolo del torneo en esta disciplina.

Este viernes 17 de diciembre se llevó a cabo la asamblea extraordinaria. En el encuentro se estableció el sistema de juego de las competencias organizadas por la DIMAYOR que se disputarán en el 2022. 👉🏻 https://t.co/hBzhfnLVIo pic.twitter.com/zHMPU4vi10 — DIMAYOR (@Dimayor) December 17, 2021

También podría interesarte: ¡Ay dolor! Perro destrozó 1,4 millones de pesos de su dueña.

Falcao recibió el premio a mejor jugador del Rayo en octubre https://t.co/DJ4T4CCSbj — Minuto30.com (@minuto30com) December 17, 2021