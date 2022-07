Dieta excéntrica

in

Así como existen muchos tipos de dietas y procedimientos para mantener el cuerpo en forma, desde las liposucciones más complicadas hasta las dietas más estrictas, también debería existir una dieta de pensamientos negativos que beneficiara a la mente, ya que lo que tu piensas eso sientes, y esa emoción la experimentas en tu cuerpo y la somatizas, generando bloqueos energéticos que alteran tu sistema nervioso.

Así como la grasa y los carbohidratos en exceso engordan tu cuerpo, los pensamientos negativos, repetitivos, compulsivos y obsesivos engordan tu ego, lo que hace que vibres en una frecuencia muy baja y generes un trastorno emocional que lo siente y experimenta tu cuerpo a todo nivel.

Por esto, es importante que incorpores en tu vida una dieta diaria de pensamientos negativos obsesivos, perseverantes y compulsivos y que observes tu rigidez en el comportamiento que te lleva a auto exigirte y a auto destruirte, muchas veces sin darte cuenta de que lo estás haciendo o de lo que le estás haciendo a los demás.

COMO HACER LA DIETA EXCENTRICA:

Debes llevar una dieta saludable y balanceada de los pensamientos que pasan por tu cabeza o de los resentimientos que guardas en tu corazón. Para esto, lo más importante es tener un buen diagnóstico que se hace a través de la auto observación en silencio. Entonces debes realizar esta rutina diaria:

1.Tan pronto te levantes identifica cómo fue tu sueño, cómo te sentiste al despertar y cómo te estás sintiendo los primeros 5 minutos al abrir tus ojos, ya que en ese momento se activa la primera señal de alarma. Si sientes un vacío, si estás triste o cansado, es un indicativo de que algo está mal, por lo que inmediatamente debes en silencio identificar aquello que estás sintiendo, ya que esta emoción es una alerta de ese pensamiento intruso que te está robando la paz. Una vez hayas identificado ese pensamiento negativo, debes tenerlo presente, ya que cada vez que él regrese en el transcurso del día lo debes reemplazar por uno positivo. Algunas veces comenzar a realizar este ejercicio no es fácil para muchas personas, ya que siempre han dejando suelta la mente, lo que hace que la mente, que es como una lora parlanchina se posesione de su interior, y no sólo los aturda con sus películas fantasiosas, inventadas o manipuladas por el miedo, quien es el compañero inseparable del ego, sino que los lleva a reaccionar inconsciente e intempestivamente y a hacer cosas que jamás imaginaron. (Si puedes incorporar la meditación diaria al amanecer en tu vida, lograrás encontrar la verdadera paz interior y el amor que están en tu corazón).

2. Durante el día cuando ese pensamiento negativo que ya tienes identificado haga su aparición, lo debes reemplazar por un pensamiento opuesto a éste y en positivo. Por ejemplo, si tu pensamiento es una preocupación por un hijo que está en problemas y todo el tiempo estás sufriendo por la tristeza que esto te genera, puedes comenzar a cambiar ese pensamiento diciendo: Mi hijo es responsable de su propia vida y de las elecciones que tome y lo que le suceda será para que crezca y evolucione; o si sientes que tu vida se está derrumbando porque no tienes dinero para satisfacer tus necesidades, lo puedes cambiar por: El mundo está lleno de abundancia, agradezco la oportunidad que Dios me da para buscar nuevas opciones, para que mis dones y talentos naturales broten espontáneamente y me ayuden a resolver esta situación.

3. Durante el día, trata de enfocarte y en tomar conciencia de tu cuerpo, de tu respiración, de cada uno de tus movimientos y disfruta cada cosa que haces intensamente, desde que te levantas; disfruta cuando caminas, te bañas, te vistes, comes, y realizas tus actividades.

4. Tu gran desafío con esta dieta, es encontrar desde que te levantas hasta que te acuestas, el amor en cada cosa pequeña y simple que haces.

5. Si quieres gozar plenamente de tu paz interior, deja que todos los pensamientos positivos, creativos y amorosos fluyan y disfrútalos, en lugar de apegarte a los pensamientos negativos que te hacen sufrir.