Un estudio de la Universidad Kapodistrian de Atenas en Grecia reveló que tener una dieta antiinflamatoria de frutas, verduras, té y café podría reducir un tercio las posibilidades de desarrollar demencia.

El estudio, publicado en la revista Neurology, analizó las dietas de 1.000 personas de 65 años o más, basándose en cuestionarios en los que proporcionaban información sobre lo que habían comido el último mes.

Después se las dividió en grupos de acuerdo con la cantidad de alimentos antiinflamatorios consumidos y se las rastreó por un tiempo promedio de tres años.

En la investigación se encontró que los que tenían una dieta más antiinflamatoria tenían mayores posibilidades de no desarrollar demencia. Lo que para el dr. Nikolaos Scarmeas, autor principal del estudio, podría demostrar que si se come de manera más saludable se protege más al cerebro.

No obstante, el investigador recalcó que se necesitan más estudios, porque no puede dar un consejo sobre dietas específicas, ya que ese no fue un ensayo clínico.