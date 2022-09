Exministro de Defensa, Diego Molano, culpa a la “paz total” de asesinato de ocho policías en Huila

in

El exministro de Defensa, Diego Molano, aseveró que el asesinato de ocho policías cometido este viernes en Huila se dio para “posicionarse para ‘la paz total” del presidente Gustavo Petro.

Por medio de un trino en Twitter, Diego Molano calificó como “cobarde” el asesinato de los policías y envió un mensaje de solidaridad a sus familias.

No obstante, su pronunciamiento no se quedó allí, pues trajo a colación la “paz total” propuesta por el presidente Gustavo Petro en la que se ha llamado a grupos armados a dejar las armas de una manera negociada y no como se implementó en su periodo como ministro de Defensa, en el que se acogió una política de “mano dura”.

Además, Molano opinó que “la paz se gana con respeto a la vida de todos y con exigencias previas a grupos armados” y terminó con un “Colombia no se entrega”. Crítica directa al presidente y su visión sobre la paz.

Cabe mencionar que hasta el momento no se sabe qué grupo armado fue el que, al parecer, activó un campo minado y luego atacó con fusiles a los policías que murieron.

