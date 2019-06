Dictan cadena perpetua para padrastro que esclavizó 19 años y tuvo nueve hijos con Rosalynn

Henri Michelle Piette de 63 años, el padrastro de Rosalyn McGinnis, la secuestró en la ciudad de Poteau, Oklahoma, Estados Unidos, desde 1997 y con solo 12 años huyó con ella para México donde viajó a varios lugares y a Estados Unidos para evitar ser rastreados. Piette fue condenado a cadena perpetua.

Rosalyn estuvo 19 años en “el reino del terror”, así lo reseñaron los fiscales del caso, en ese tiempo tuvo nueve hijos pues todos los días recibía abusos e incluso Piette la obligó a casarse en una ceremonia ilegal.

En el 2016 logró escapar de una vivienda en México, luego de tres años cogió fuerzas y logró contar la historia para el medio KHSB.

“Si miro atrás y veo lo que me ocurrió, ni siquiera entiendo cómo alguien puede hacerle algo así a un niño. Lo que él me hizo a mí”. Me sentía “asustada y tan confundida, ni siquiera sabía lo que estaba pasando”, expresó la mujer.

El padrastro fue condenado a cadena perpetua por violar a su hijastra durante casi dos décadas, pero lo único que tuvo para decir fue, “99 % mentira. Estoy diciendo la verdad. Yo nunca violé a ningún niño. Yo hice el amor a mi mujer. Estábamos casados”, expresó a la cadena de televisión estadounidense Fox 23.