Detenido Payaso de IT por posesión de marihuana. Foto: Warner Bros Pictures LATAM

No es broma fue detenido «Payaso de IT» por posesión de marihuana en Suecia en un «Alerta Aeropuerto» al requisar sus maletas.

En Arlanda, Estocolmo Suecia, Bill Skarsgård el conocido payaso de la terrorífica «IT» debió pasar por varias horas detenido debido a que llevaba en su maleta «cilantro salvaje». Al estilo de Alerta Aeropuerto, el actor fue requerido por 2.43 gramos de cannabis (su dosis personal).

La sentencia al Payaso

«El Payaso de IT» no se escapó de la reprimenda del juz, quien estimó una multa 40 mil coronas suecas, equivalente a aproximadamente $3.825 dólares que en pesos colombianos serían al rededor de $15 millones de pesos. El hecho sucedió en octubre de 2023 pero solo hasta este 14 de febrero 2024, se conoció la sentencia del juez.

Bill Skarsgård a quien vimos en John Wick 4 y se prepara para el remake de «The Crow» (El Cuervo). Por el momento «El Payaso IT» y sus agentes no han hecho comentarios de este suceso.

Medios, reseñan que está bajo libertad condicional y su historia se suma a la de otros famosos del club de marihuana Hollywood como Woody Harrelson, Snoop Dogg (quien ya la dejó), David Bowie, Whitney Houston q.e.p.d, Macauley Culkin (Mi Pobre Angelito) y, la presentadora Gigi Hadid novia de Bardley Cooper. Por si lo sabían Skarsgård «es un payaso descendiente» de una familia de actores suecos. Quienes se han tomado en serio el actuar y reconocidos por participar en True Blood, Big Little Lies, The Legend of Tarzan, Vikingsy Oppenheimer .

