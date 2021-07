Se la robaron las niñeras para venderla en Ecuador, todo lo que se sabe del rapto de la bebé de 6 meses

Una bebé de tan solo 6 meses de nacida fue rescatada por las autoridades en las últimas horas luego de haber sido raptada en el barrio Santa fe de la ciudad de Bogotá.

Luego que las autoridades informaran que gracias a un operativo adelantado en conjunto del Gaula y la Policía Metropolitana de Bogotá, la pequeña fue rescatada, se conocieron varios detalles sobre el rapto.

La niña habría sido raptada por dos mujeres que se encargaban de su ciudad, presuntamente, para ser vendida en Ecuador. Las mujeres fueron sorprendidas cuando intentaban sacar a la menor de edad del país.

Los detalles del secuestro de la bebé

La madre de la pequeña narró que las mujeres que cuidaban a su hija, se aprovecharon de ella: “Las conocí en el lugar donde vivo yo, les brinde una ayuda y pues me pagaron de esta manera, yo les di un voto de confianza y ellas abusaron de eso. Ellas supuestamente iban a limpiar casas, pero una de esas mujeres está embarazada y pues yo le pagaba 15 mil pesos diarios para que me cuidara la niña, mientras la otra iba a trabajar”, narró la mujer sobre las cuidadoras.

También narró que cuando raptaron a la bebé fue porque dijeron que iban a ir a comprar algo a la tienda y pasó el tiempo y no regresaron. Cuando se inició la investigación para encontrarla, descubrieron que ya habían usado a la niña para pedir en las calles: “Me enteré que se me llevaban a la niña a pedir plata a la calle mientras yo trabajaba, y lo que yo no hice con mi hija vinieron ellas hacerlo”, indicó la madre.

Gracias a la oportuna denuncia a las autoridades, la niña fue rescatada cuando la pretendía sacar del país: “Luego de la investigación pudimos determinar que se encontraba en las vías del Tolima y junto a la Policía de Tránsito y transporte, pudimos rescatar a la menor en el municipio del Espinal cerca al peaje de Gualanday”, indicó el coronel Carlos Téllez, comandante del Gaula Bogotá.

Por su parte, el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Eliecer Camacho, la intención de estas personas era vender a la niña a las organizaciones que se dedican al tráfico de menores en el Ecuador: “El llamado a las personas es que no sean tan confiadas y no entreguen sus hijos, porque hay muchas personas que hoy buscan es la maldad y abusar de la confianza de las personas humildes para después secuestrarlos sus hijos y generar estos hechos», sostuvo.

FOTO: Policía recupera bebé raptada en Bogotá

