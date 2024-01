Detalles desconocidos de la verdadera «Sociedad de la Nieve» ha puesto gracias a la película a revivir historias de esos sobrevivientes.

Si usted no se ha visto la Sociedad de la Nieve, los invitamos a verla en Netflix y descubrir la historia de unos héroes que se aferraron a la fe y tomaron una decisión de vida para sobrevivir. En 1993 Hollywood hizo una versión donde grandes actores como Ethan Hawke, Josh Hamilton, Vincent Spano, John Haymes Newton, Illeana Douglas y Danny Nucci (Titanic) recreaban a los protagonistas reales uruguayos. Esa cinta se hizo basada en el libro del inglés Piers Paul Read de 1974 Alive: The Story of the Andes Survivors, rodada en la Columbia Británica Canadiense. Mientras que la Sociedad de la Nieve se rodó en el verdadero Valle de las lágrimas, la mayor parte se rodó en España en la Sierra de Granada. Juan Bayona su director, recrea fielmente 72 días posteriores hasta el rescate y lo vivido a 3.500 metros del altura sobre el nivel del mar.



Lo otro es que integra a actores con cameos memorables de los sobrevivientes que por sus años, serán padres en la ficción de sus propias historias o un médico que los atiende. Cada detalle fue fielmente documentado y recreado. Al comparar las fotos originales de las de ficción y video final que hace estremecer al espectador con lágrimas. «Porque Society Of Snow es la historia de unos héroes latinos que hace 52 años, vivieron un accidente aéreo imaginable y con precarias condiciones técnicas para rescatarlos . «Una radio a pilas fue parte de su motivación de vida«.

La Sociedad de la Nieve reconocida

Por su dramatismo ya figura en la lista corta de Oscars en cuatro categorías como «Mejor Película Internacional» (España), «Mejor Maquillaje y Peluquería», «Mejor Banda Sonora» y «Mejores Efectos Especiales«.

Sipnosis de Viven 1993

«En 1972, un equipo de rugby de Sudamérica viaja a Chile para jugar un partido. A medida que se acercan, se estrellan en las montañas de los Andes y luchan por sobrevivir. Tienen que pasar por comerse a sus seres queridos, avalanchas y encontrar la cola del avión para conseguir el transmisor ya que las baterías están en la cola». John Malkovich era el narrador al representar a Carlitos Páez (viejo) sobreviviente.

Sipnosis de la Sociedad de la Nieve 2023

«En 1972, un vuelo procedente de Uruguay se estrella en un glaciar en los Andes. Solo 29 de sus 45 pasajeros sobreviven al accidente. Atrapados en uno de los entornos más hostiles del planeta, se ven obligados a luchar por sus vidas. Cuando el avión uruguayo que transportaba a jugadores del equipo de rugby del Old Christians Club de Montevideo se estrella en el remoto corazón de la Cordillera de los Andes, los supervivientes se ven obligados a depender unos de otros para sobrevivir». Y de que forma Juan Antonio Bayona recrea de forma dramática que tiene a más de 88 países pendientes de ella y es el fenómeno Netflix del momento con exhibición limitada en cines en algunos países.

SOCIETY OF THE SNOW No 1 MOVIE GLOBALLY TOP POSITION

IN 88 COUNTRIES 22,9 MILLION VIEWS

El Dato: La versión actual tiene como narrador a Numa Turcatti quien no sobrevivió a la tragedia ( representado Enzo Vogrincic, la última víctima antes de que se rescatara a los 16 supervivientes) y habla desde el punto de vista de los muertos, lo que la hace emotiva y diferente.

