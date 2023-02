[VIDEO] Rompieron vidrios y causaron destrozos, comunidad indígena en las instalaciones de La Alpujarra

La secretaría de seguridad de Medellín anunció que están evaluando los daños causados por la comunidad indígena que se metió a la fuerza a las instalaciones de La Alpujarra: rompieron vidrios y causaron destrozos.

«En el momento se ha podido establecer que un número indeterminado de personas, pertenecientes a población indígena ingresó de manera violenta al Centro Administrativo Distrital, usando elementos contundentes han causado daños que se están evaluando”, detalló la secretaría de seguridad de Medellín.

Además, recalcaron que “se está procediendo con una evacuación preventiva del edificio”.

Por medio de redes sociales se han conocido algunos videos que deja ver el momento en el que ingresaron y causan algunos daños por fuera de las instalaciones de la Administración Municipal.

En el sitio se pueden observar niños y mujeres en la protesta, al parecer, generada por una exigencia a la administración para permitir el trabajo infantil en las calles de la ciudad.

Se realiza una protesta a la que no voy ceder: una comunidad indígena (saben que los respeto) me pide que los deje usar sus niños para pedir plata, trabajar, hacer bailes a extranjeros hasta altas horas de la noche. En Medellín esto no está y no estará permitido. pic.twitter.com/Knk5AHfe1k

— Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) February 22, 2023