Después de 39 años se va Patricia Silva de Sábados Felices por la puerta grande y deja una gran historia de sonrisas.

En blanco y negro como la foto de la izquierda en nuestra portada, los colombianos conocimos el rostro de Patricia Silva, que deja el elenco de Sábados Felices, el programa más antiguo de la televisión mundial. Si gracias a Alfonso Lizarazo ella llegó a fomar parte de estrellas con los segmentos de risa actuados y luego como cuenta chistes. Era la «Barbie» del programa recuerdan algunos compañeros. Por estar pendientes de las novenas de aguinaldos, muchos colombianos no se dieron cuenta que pasado sábado 16 de diciembre, fue su última aparición en Sábados Felices. Es decir que este sábado 23, la van extrañar y no vieron cómo fue despedida. «Pensionada y consentida en mi canal» expresó Patricia en instagram que se va a referirse a su partida. Fue en «Día a Día Caracol» que le hicieron el homenaje también. Sus compañeros en redes, no dejaron de expresarle sus buenos deseos y tristezas pero es una nueva vida más tranquila «pensionada».

PATRICIA SILVA 1984 / 2023 «39 AÑOS DE HUMOR EN SÁBADOS FELICES

