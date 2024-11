“Me estoy sintiendo mucho mejor desde lo físico y desde lo anímico”: Pablo Ceppelini, mediocentro de Atlético Nacional

Si bien el inicio de la Liga para Atlético Nacional desde lo futbolístico no ha sido lo mejor, pese a estar en la parte alta de la tabla de posiciones, hay jugadores como Pablo Ceppelini que se están destacando.

El jugador no ha sido titular, por ese trabajo que está haciendo Pablo Repetto, técnico verdolaga, por consolidar un once, tras la llegada de 12 nuevos jugadores y la salida de 16.

Sin embargo, los ingresos de Ceppelini le han dado una dinámica distinta al onceno y en el último partido contra Patriotas, pese a haber ingresado al minuto 58, se convirtió en figura.

El buen rendimiento del uruguayo, que en el primer semestre del 2024 quedó debiendo tanto que muchos pedían su salida, tiene explicación en los detalles que él mismo entregó.

En conferencia de prensa, el mediocentro ofensivo verdolaga contó cómo se encuentra, qué sensaciones lo acompañan y en qué está trabajando durante los entrenamientos.

El buen momento de Pablo Ceppelini

Pablo Ceppelini señaló que en la actualidad se siente feliz, en especial por como lo está tratando la hinchada que se está reconociendo su crecimiento futbolístico.

El jugador destacó que “uno trabaja siempre para ser titular, pero estoy aprovechando los minutos que me da el profe”.

Y precisamente el esfuerzo, con la llegada de ‘competencia’ como Edwin Cardona, se le está notando en beneficio del verde paisa.

El rendimiento óptimo de Ceppelini pasa, sin lugar a dudas por su estado anímico, mismo que a su vez pasa por los profundos cambios administrativos en el verde de la montaña.

“Me siento muy bien con el grupo. Con respecto al semestre pasado hice una muy buena pretemporada y la verdad es que me estoy sintiendo mucho mejor desde lo físico y desde lo anímico”, argumentó.

Finalmente, el jugador uruguayo agregó que “el profe está manejando opciones, estoy cómodo en la mitad».

Agregó que me ha tocado jugar con Kilian (Toscano), con (Juan Manuel) Zapata y con (Jorman) Campuzano y me he sentido muy bien con los tres”.

“La verdad me siento muy cómodo”

El jugador reconoció que trabaja para ser titular, sin embargo, es una obviedad, pues es el sueño de todos los jugadores de fútbol. “Me toca esperar el momento y trabajar de esta forma”.

Finalmente dijo que hay que trabajar porque por delante se vienen grandes desafíos y hay que estar a la altura de este club que es tan grande”, concluyó.

El verde paisa volverá a competencia este 1 de septiembre contra Jaguares de Córdoba en la ciudad de Montería.

