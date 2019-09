Desde la próxima semana podrá consultar si fue designado como jurado de votación para las elecciones de octubre

La Registraduría Nacional informó este lunes que a partir de la primera semana de octubre se podrá consultar cuáles ciudadanos fueron designados como jurados de votación para las elecciones locales y regionales de octubre.

A través de la herramienta ‘Infovotantes’, la Registraduría habilitará su sitio web para consultar estas designaciones, verificar el puesto de votación y comprobar cuáles colombianos tendrán que asistir como jurados en las elecciones que se celebrarán el 27 de octubre.

“49.041 empresas públicas, privadas, instituciones educativas, partidos políticos y grupos significativos han presentado listas de los colombianos que pueden prestar servicio como jurados de votación”, aseguró la Registraduría en un comunicado.

Además, se resaltó que el no recibir comunicación no es una excusa para no prestar el servicio de jurado de votación y, por lo tanto, se planteó que es importante que todos los ciudadanos verifiquen en los listados que se fijan en lugares públicos si fueron seleccionados para este servicio.