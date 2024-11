El desastre de los dos primeros días de la Casa de los Famosos Colombia, augura que no estaban preparados como los formatos internacionales.

Se esperaba que la experiencia de «Protagonistas de Novela» fuera la carta de presentación del Canal RCN, según expertos de televisión que han seguido su trayectoria. El domingo de estreno enfrentada a la atención del Super Bowl, la Casa de los Famosos no conquistó el primer lugar ganándoles los tradicionales programas periodísticos del Canal Caracol «Los Informantes» y «Séptimo Día».

Cortes, audios filtrados, situaciones que no contaban como que no abría la puerta de la casa entre otras sirvieron para lapidar a la Casa de los Famosos Colombia en redes con varios memes. Se esperaba que el lunes ante las fallas de producción la cosa mejorara pero la cosa no cambio. «Al menos Carla Giraldo tomó agua del patrocinador oficial y no de la casa dueña del canal» gracias a «Carmelo» quien se despachó reconociendo los errores. Las redes de periodistas como Carlos Ochoa o Jaime Arango y otros referentes, dejaban ver que las cosas no están bien y el rating de este 12 de febrero se los volvió a cobrar al ser el quinto programa más visto perdiendo con Arelys Henao 2. La felicidad para el Canal RCN se las dio «Rigo» que ayer le ganó con 9.3 a la Voz Kids que sacó 8.3 de rating.

Carlos Ochoa «locura Casa de los Famosos Colombia»

Con la expresión «me duelen los ojos«, no pudo contener sus sentimientos ante lo que varios televidentes, estaban viendo en vivo, el experto en novelas Carlos Ochoa, calificó el primer capítulo con detalles de los errores. Otros fueron directos en el segundo día y no ocultaron en catalogarlo como «tragedia audiovisual«. Como no definieron un numeral para las redes sociales, no hay una tendencia Colombia, ya que se confunde con la «Casa de los Famosos Telemundo» que esta en su cuarta temporada y tiene «verdaderas estrellas». Que es otra de las quejas de la versión criolla por los influencers que no son nacionales sino regionales y desconocidos. Ya se acaba Rigo por lo que RCN TV debe rápido hacer un movimiento «no dejar hundir la casa y menos con estos temblores de producción».



En la Casa de los Famosos «Beto Arango nominado sentenciado»

Ole…no entiendo nada de #LaCasaDeLosFamososCol hay 22 famosos encerrados en una casa y en el capítulo por RCN solo los hemos visto un par de minutos en vivo, aparecen más las presentadoras que los concursantes. Falta ritmo, no hay narrativa y siguen descoordinados. ¿Qué dicen? — Jaime Arango Duque (@jaimearango) February 13, 2024

Les digo pues que #LaCasaDeLosFamosos es una tragedia audiovisual. Que pena con la gente de @VIX que seguramente apostó duro por esta propuesta. Muy mal ejecutado, sin contenido, sin rigor. Parece como un piloto todo el tiempo. — Daniel Escobar (@DanielEscobarA) February 13, 2024

