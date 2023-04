[VIDEO] Derrumbe de un parqueadero dejó un muerto y varios heridos en Manhattan

En la tarde del 18 de abril, se colapsó un estacionamiento del segundo piso de la estructura de cuatro niveles en el Bajo Manhattan, dejando una persona fallecida y seis personas heridas.

En el video compartido en redes sociales se ve como los automóviles están apilados uno sobre otro en medio de los escombros.

#BREAKING: Parking Garage Collapses in Reported Explosion Trapping and Injuring Multiple People

