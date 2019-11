Deportivo Cali se iba a volver a quejar del arbitraje, pero se arrepintieron porque “nunca pasa nada”

Una vez más, Deportivo Cali dejó de sumar puntos importantes, y en esta ocasión, el árbitro también fue clave, pues el equipo insinuó que el colegiado dejó de pitar un penal a favor del club, que pudo haberle dado la victoria a los ‘azucareros’ y dejarlos con posibilidades más claras de llegar a la final del fútbol profesional colombiano.

Los reclamos por parte de la institución, durante los cuadrangulares, han sido conocidos por la opinión pública y han causado revuelo, pues aunque el equipo se ha manifestado, ellos aseguran que los errores arbitrales continúan perjudicándolos. Sobre el último compromiso, el gerente del Club, Rodrigo Cobo, le aseguró al programa Sin Anestesia, que nuevamente iban a radicar un comunicado, pero se decantaron, pues creen que no ha servido de nada los anteriores: “Se pensó en sacar comunicado, pero al final no, porque hemos sacado tres y no ha pasado nada”, dijo el gerente en el programa.

Rodrigo Cobo, gerente @AsoDeporCali "Se pensó en sacar comunicado, pero al final no, porque hemos sacado tres y no ha pasado nada".#SinAnestesia 🎙️ pic.twitter.com/sUOQ1p5VuF — #ZonaLibreDeHumo (@ZonaLibreDeHumo) November 25, 2019

Cabe resaltar que Deportivo Cali se juega la clasificación a la gran final, y para ello, deberá ganar por dos goles y esperar que América y Santa Fe empaten, sin embargo, dicha igualdad no puede ser mayor a 1-1.