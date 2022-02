¡Crítico momento del campeón! Deportivo Cali es último en la tabla y Dudamel se enfada con el arbitraje

Deportivo Cali no sale de su dificil situación en este comienzo de temporada, el actual campeón de Colombia ha perdido 5 de los 6 compromisos que lleva disputados hasta el momento y siendo el más reciente de local ante Millonarios.

Tras finalizar el compromiso entre azucareros y embajadores siendo uno de los clásicos más tradicionales del fútbol colombiano, el entrenador venezolano Rafael Dudamel se refirió en la rueda de prensa por el mal momento de sus dirigidos y puntualizó que el grupo está golpeado y siente vergüenza por los resultados que no estan pudiendo alcanzar, «pero es un grupo maduro, con mucho carácter y con autoridad moral para salir y poner la cara».

A pesar de ser autocrítico el estratega también se mostró molesto con el arbitraje no solo del último juego en el Palmaseca si no de los ultimos compromisos en general, «nosotros con mucha gallardía reconocemos el buen triunfo de Millonarios, un equipazo, qué ha ganado bien, no tenemos excusas, pero si puedo decir también algo, que es que no me está gustando la manera como nos están manoseando».

¡3 puntos de 18 posibles! Actualidad del campeón Deportivo Cali

