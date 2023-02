[VIDEO] Deportistas colombianos se solidarizan con Turquía tras terremoto

En las últimas horas se conoció que los deportistas colombianos Radamel Falcao García y Braian Angola se solidarizaron con el territorio turco tras el catastrófico sismo que sufrió Turquía y Siria que deja por ahora más de 1.500 personas fallecidas y más de 2.500 edificaciones colapsadas.

A ‘El Tigre’ lo une a este país que se extiende desde Europa oriental hasta Asia occidental el haber militado en el Galatasaray de la primera división durante las temporadas de 2019 y parte de 2022, con el cual anotó 20 goles, el atacante samario en la actualidad juega para el Rayo Vallecano de España.

Deeply saddened news after the terrible earthquake in southern Turkey and northern Syria. My pray and thoughts are with bereaved families. My hearth with all rescuers right now.

