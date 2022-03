in

A través de redes sociales han viralizado un video en el que dejan ver el trato del que sería el propietario de una empresa de salud y belleza ubicada en el Sur de Bogotá.

“Así nos den las 10 de la noche acá, usted me responde por todo lo que hay en ese tablero hoy, ¿me entendió?, ¿me está entendiendo o no?, ¿cómo me está mirando?”, dijo el señor, que al parecer es el dueño de la empresa de salud y belleza.

Desde que el hombre ingresa al tiene call center tiene un comportamientos violentos hacia sus empleados.

A simple vista se ve cómo se vulneran los derechos de quienes laboran en el lugar, sobre todo, de mujeres, a quien es les grita y le tira las cosas.

Gritos e insultos van y vienen mientras los trabajadores agachan la cabeza, así se ve el video que dura un poco más de 6 minutos.

El video de cámaras de seguridad muestra como mujeres son víctimas de acoso laboral y agresiones verbales por parte de su jefe. En el clip se ve a una niña, quien se asusta y al ver el hombre con su actitud agresiva prefiere tomar asiento.

Las autoridades iniciaron un proceso de investigación para confirmar la veracidad de las pruebas.